韓国Kリーグの名門・水原FCなどでチアリーダーを務めるキム・ドアさんが公式インスタグラムを更新。美脚を際立たせた可憐なショットを公開し、注目を集めている。「期待してもいいよ」と題してアップロードしたのは、自身が表紙モデルを務めた雑誌の撮影カット。キャミソールにショートパンツ姿でポージングを決めた写真をはじめ、すらりと伸びた脚線美が印象的なショット、大人っぽい衣装からキュートなスタイルまで、計10枚を