「脱アジア級のボディだ！」韓国の人気実力派チアが美脚際立つキャミ＆ショーパン姿でファン魅了！「美しすぎる」「女神のよう」
韓国Kリーグの名門・水原FCなどでチアリーダーを務めるキム・ドアさんが公式インスタグラムを更新。美脚を際立たせた可憐なショットを公開し、注目を集めている。
「期待してもいいよ」と題してアップロードしたのは、自身が表紙モデルを務めた雑誌の撮影カット。キャミソールにショートパンツ姿でポージングを決めた写真をはじめ、すらりと伸びた脚線美が印象的なショット、大人っぽい衣装からキュートなスタイルまで、計10枚を披露した。
投稿には「美しすぎる」「女神のよう」「わあ…脱アジア級のボディだ！」「お尻がめっちゃセクシー」「完璧なグラマラスボディ」「絶対に雑誌を買うよ」といった称賛の声が続々。コメント欄は熱気に包まれている。
1994年生まれのキム・ドアさんは、サッカーをはじめ、野球、バスケットボール、バレーボールなど多競技のチームで活動してきた実力派チア。インスタグラムのフォロワーは30万人超を誇り、その発信力と存在感でファンを魅了し続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国人気チア、キム・ドアが美脚＆洗練スタイル披露！
【画像】韓国人気チア、キム・ドアが美脚＆洗練スタイル披露！