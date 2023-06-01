韓国で人気を誇るチアリーダーのキム・ドアさん（写真は公式インスタグラムより／@doa_1224）。

写真拡大

　韓国Kリーグの名門・水原FCなどでチアリーダーを務めるキム・ドアさんが公式インスタグラムを更新。美脚を際立たせた可憐なショットを公開し、注目を集めている。

「期待してもいいよ」と題してアップロードしたのは、自身が表紙モデルを務めた雑誌の撮影カット。キャミソールにショートパンツ姿でポージングを決めた写真をはじめ、すらりと伸びた脚線美が印象的なショット、大人っぽい衣装からキュートなスタイルまで、計10枚を披露した。
 
　投稿には「美しすぎる」「女神のよう」「わあ…脱アジア級のボディだ！」「お尻がめっちゃセクシー」「完璧なグラマラスボディ」「絶対に雑誌を買うよ」といった称賛の声が続々。コメント欄は熱気に包まれている。

　1994年生まれのキム・ドアさんは、サッカーをはじめ、野球、バスケットボール、バレーボールなど多競技のチームで活動してきた実力派チア。インスタグラムのフォロワーは30万人超を誇り、その発信力と存在感でファンを魅了し続けている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】韓国人気チア、キム・ドアが美脚＆洗練スタイル披露！