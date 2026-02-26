【モデルプレス＝2026/02/26】女優の比嘉愛未が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。健康的な料理が並ぶ食卓を公開した。【写真】39歳朝ドラ女優「器も盛り付けも素敵すぎる」タラのバターポン酢焼き・しらすとピーマンのナムルなど並ぶ食卓◆比嘉愛未、健康的な料理並ぶ食卓披露比嘉は「本日のお献立」と記し、食卓の写真を投稿。表面に綺麗な焼き色のついた「タラのバターポン酢焼き」と鮮やかな緑が目を引く「しらすと