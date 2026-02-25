吉本新喜劇の森田まりこ（45）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来（24）のモノマネを披露した。森田は「日本選手団の皆様たくさんの感動をありがとうございました何度も涙が出ましたそして、りくりゅうのお二人美しく、神々しかったですありがとうございました」とつづり、フリー演技を終え感極まる三浦の姿をマネした