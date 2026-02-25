香川大学前期日程の入学試験 国公立大学の前期日程の入学試験が25日、始まりました。雨が降る中、香川県の大学でも受験生が試験会場を訪れました。 香川大学では、県内4つのキャンパスと兵庫県西宮市に設けた会場で6つの学部の試験が行われました。 6つの学部合わせて677人の募集に対し、1905人が出願しました。平均倍率は2.8倍で2025年に比べて0.3ポイント増加しました。 26日は医学部医学科の面接試験が行