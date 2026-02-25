【その他の画像・動画等を元記事で観る】原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1,100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1,000万人突破という、邦画初となる新記録を