中学校の部活動の地域移行を検討している協議会が開かれ、来年度からの本格的な実施に向けて意見が交わされました。地域のクラブを浸透させながら指導者と活動場所をどう確保していくかが大きな課題となっています。県教育庁保健体育課野中仁史課長「受け皿のなさ、指導者の少なさ、それから保護者の経済的負担、それから移動の問題などなど、まだまだこう解決すべき課題はたくさんあります」中学校の部活動を地域のスポー