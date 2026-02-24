中学校の部活動の地域移行を検討している協議会が開かれ、来年度からの本格的な実施に向けて意見が交わされました。



地域のクラブを浸透させながら指導者と活動場所をどう確保していくかが大きな課題となっています。



県教育庁保健体育課 野中仁史課長

「受け皿のなさ、指導者の少なさ、それから保護者の経済的負担、それから移動の問題などなど、まだまだこう解決すべき課題はたくさんあります」





中学校の部活動を地域のスポーツクラブなどへ移行する地域移行をめぐって県は、今年度までの3年間を準備期間として、市町村単位で計画の策定を進めてきました。24日はスポーツ関係者や教職員などが出席して協議会が開かれ、来年度からの6年間で本格的に地域移行を進めていくために意見を交わしました。ブラウブリッツ秋田 岩瀬浩介委員「マネタライズをしっかりとした中で、その指導者に報酬を支払う、だからこそいい人材が確保できて我々もその指導者に対するしっかりと育成的観点からの指導の在り方、仕方っていうところも高め合っていけるという関係性が築けていけているのかなと思うので、その辺の運営は私たちはできますけども、なかなかいまから体育館を自分たちで作ってだとかっていうことはなかなかちょっと難しい部分があります、なので場所の確保についてご協力をいただきたい」この3年間で地域クラブが150団体に増えたことを評価する声の一方で、運営をサポートする人材の育成が追い付いていないといった指摘もあがりました。地域のクラブを浸透させながら、指導者と活動場所をどう確保していくかが大きな課題となっています。秋田県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 村上聖子委員「学校にとっては、それやりたいのに部活動がないとかっていう子がたぶんたくさんいらっしゃると思うんです、そういう子どもたちのニーズをあげていただきながら」「どの子もあぶれないようなそういうシステムの構築をこれからも目指さないといけないんではないかなというふうに、スポーツクラブとしては考えなければならないところだと思います」県教育庁保健体育課 野中仁史課長「どんなスポーツクラブがあってどういう活動していて、お金はどれくらいかかって、逆に全県の中でサッカーのクラブはどこにあるんだろうっていうようなことを保護者や生徒たちが検索できるようなシステムがあるといいなとは話題になってきましたので近い将来、実現できるように、担当のところで協力していきたい」県は今後、県外の事例なども各市町村に共有しながら地域移行を進め、教職員の負担を減らしながら子どもたちの活動の場を確保していきたい考えです。