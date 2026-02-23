ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。人気アイドルから認知されていることにSNS投稿を通じて気付いた17歳に、ファンの注目も集まった。テレビ朝日系では、閉会式が終わった日本時間23日の朝に、中井へのインタビューを放映。その直後に見せた「高校生らしい素顔」として、中井が9人組ガールズグループ「NiziU」のミイヒ（MIIHI）のSNS