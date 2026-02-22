サッカーJ1百年構想リーグ。ファジアーノ岡山はホーム開幕戦でガンバ大阪と対戦しました。 岡山はPKのチャンスにルカオのゴールで先制しますが、その後同点に追いつかれ、後半にも追加点を許し、1対2で逆転負け。開幕3連敗となりました。 次節は来月1日、ホームで名古屋グランパスと対戦します。