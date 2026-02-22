【モデルプレス＝2026/02/22】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人と塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が2月20日、グループの公式X（旧Twitter）にて実施されたスペース配信に登場。吉田が振付の裏話を語った。【写真】M!LK、話題を集めた最新曲ポーズ◆M!LK吉田仁人「爆裂愛してる」振付秘話明かす2月18日、両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」発売した同グループ。振付は、FRUITS ZIPPER「わたし