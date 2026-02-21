Ä¶ÆÃµÞ¤¬¡¢2026Ç¯11·î25Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é³«ºÅ·èÄê¡ª¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È½êÂ°¤Î9¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¡Ë ¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÆü2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026¡ÖREAL?¡×¡Ù¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ä¶ÆÃµÞ¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬