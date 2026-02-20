半期に1度の成城石井の「決算SALE」第2弾が、2026年2月20日から始まりました。第2弾は3月5日まで開催されます。日替わりセールもあります。さっそく"大特価"アイテムをチェックしていきましょう。黒毛和牛、あまおうがお得！ 特に21日から23日までの3連休の日替わりセールの対象商品は要チェックです。＜21日（土）＞●国産黒毛和牛 ランプステーキ用 100gあたり854円●高知県産きゅうり 1袋5本322円●国内産手焼きうなぎ蒲焼（網