国民的俳優・竹内涼真を兄に持つ妹・たけうちほのかが、身内ならではの鋭い視点で兄弟のビジュアルや性格を比較。世間が抱く「爽やか」なイメージとは一味違う、竹内家の素顔を明かした。【映像】「兄よりかっこいい」竹内涼真の弟2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば