松阪駅前で撮影。地元の人から「あっ、松治郎の舖のやつや！」と声をかけられるくらい愛されている 松阪といえば、松阪牛やとり焼肉などの肉料理が有名ですが、実はそれ以外にも、伝統の匠の技が息づく食の名品があります。そのひとつが、大正元年（1912年）創業のはちみつ専門店『松治郎の舖』のはちみつです。 店内には創業大正元年の看板が掲げられ、110年以上の歴史の深みを感じさせる 110年以上の歴史を持つ匠の技が活き