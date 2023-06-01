農林水産省によりますと、2月上旬のたまご1パックの平均小売価格は308円で、2025年12月に記録した過去最高値と並びました。平年より26％高く、7カ月連続で1パックが300円以上となっています。鳥インフルエンザによる供給不足が影響していて、発生の規模次第では高値が続く可能性があります。