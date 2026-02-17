竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』の第6話が2月17日（火）に放送された。佐久間直人（渡辺大知）の兄が殺害された事件について、アリバイがあった岩本万季子（井上真央）。しかし第6話では、このアリバイが崩れることに。すると万季子は、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）を呼び出し…。（※以下、第6話のネタバレがあります）【映像】万季子が任意同行を迫られ…◆「じゃあね」小学生だった23年前、淳