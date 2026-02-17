ヒロイン・井上真央のアリバイ崩壊…「迷惑かけないから」主人公と2人きりの悲痛なお別れシーン＜再会＞

竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』の第6話が2月17日（火）に放送された。

佐久間直人（渡辺大知）の兄が殺害された事件について、アリバイがあった岩本万季子（井上真央）。しかし第6話では、このアリバイが崩れることに。

すると万季子は、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）を呼び出し…。

（※以下、第6話のネタバレがあります）

【映像】万季子が任意同行を迫られ…

◆「じゃあね」

小学生だった23年前、淳一・万季子・清原圭介（瀬戸康史）・直人ら4人は、警察官だった圭介の父の遺体を森で発見。彼の拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、4人だけの秘密として抱えてきた。

しかし23年後、この埋めたはずの拳銃を使って直人の兄が射殺される事件が発生。万季子は、事件当日には自身が経営する美容室にいたと供述していた。

それでも敏腕刑事の南良理香子（江口のりこ）は万季子を怪しんでいるのか、彼女の美容室の近くで張り込みを決行。すると夜遅く、万季子が雇っている従業員の多村美帆（夏目透羽）が男連れで店から出てきた。

そして場面が万季子サイドに切り替わると、美帆から電話がかかってくる。美帆はいきなり謝罪すると、ときどき万季子の許可なく夜に店を使っていたことを打ち明け、南良に夜に店を使っていた日を聞かれたと話す。

万季子が「前回いつ使った？」と尋ねると、美帆は「17日の土曜日」と事件当日の日にちを答え、これによって万季子のアリバイが崩れることに。

そして翌朝、南良が「署までご同行願えませんか？」と万季子のもとを訪問。しかし万季子は、任意同行だと知ると「お断りします。大事な仕事があるので」と拒否した。

扉を閉め、万季子が室内に戻ると、そこには電話で呼び出された淳一の姿が。万季子は「ごめん、今は何も話せない」と淳一に謝り、2人はしばらく過去の思い出を語り合う。

やがて万季子は「ありがとう。淳一には絶対迷惑かけないから」と告げ、無理やり笑顔をつくった。そんな万季子を淳一は間近で見つめ、覚悟を決めたように「じゃっ」と切り出す。これに万季子も「じゃあね」と返し、淳一は彼女の家から出ていくも、すぐに扉の前で辛そうにしゃがみ込むのだった…。

初恋の相手である万季子と悲痛な別れ方をする淳一のワンシーン。胸が締め付けられる一幕となっていた。