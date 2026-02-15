【モデルプレス＝2026/02/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】ふるっぱーメンバーロリータファッションで甘さ全開ランウェイ◆FRUITS ZIPPER、ロリータドレスでパフォーマンスFRUITS ZIPPERのメンバーは、高級紳士服地として名高い尾州毛織物とロリータファッションを掛け合わせたメン