[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](CFS)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 17 知念哲矢DF 32 小池裕太DF 42 マテイ・ヨニッチDF 44 下田栄祐MF 6 加藤丈MF 9 鈴木武蔵MF 18 加藤大FW 8 山下敬大FW 24 西谷和希FW 77 田中パウロ淳一控えGK 16 児玉潤DF 22 鈴木裕斗DF 28 小西慶太郎DF 41 薩川淳貴MF 7 森俊貴MF 10 岡庭裕貴FW 14 小竹知恩FW 23 吉田篤志FW 29 齋藤