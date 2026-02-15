[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](CFS)

※14:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 17 知念哲矢

DF 32 小池裕太

DF 42 マテイ・ヨニッチ

DF 44 下田栄祐

MF 6 加藤丈

MF 9 鈴木武蔵

MF 18 加藤大

FW 8 山下敬大

FW 24 西谷和希

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 16 児玉潤

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

DF 41 薩川淳貴

MF 7 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

FW 14 小竹知恩

FW 23 吉田篤志

FW 29 齋藤恵太

監督

今矢直城

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

DF 3 飯泉涼矢

DF 13 才藤龍治

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 10 佐藤大樹

MF 32 長谷川巧

MF 66 土井紅貴

FW 8 梅田魁人

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 5 長井一真

DF 71 畑橋拓輝

MF 14 大石竜平

MF 31 石田凌太郎

MF 77 中野嘉大

FW 11 佐川洸介

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙