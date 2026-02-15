栃木Cvs秋田 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](CFS)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 44 下田栄祐
MF 6 加藤丈
MF 9 鈴木武蔵
MF 18 加藤大
FW 8 山下敬大
FW 24 西谷和希
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 41 薩川淳貴
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
FW 14 小竹知恩
FW 23 吉田篤志
FW 29 齋藤恵太
監督
今矢直城
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 13 才藤龍治
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 32 長谷川巧
MF 66 土井紅貴
FW 8 梅田魁人
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 5 長井一真
DF 71 畑橋拓輝
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
