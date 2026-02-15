15日未明、東京・西東京市の店舗兼住宅で火事があり、1人が死亡しました。警視庁などによりますと、15日午前1時半前、西東京市保谷町にある店舗兼住宅で「ガスが爆発した」と近くの住民から119番通報がありました。消防車など22台が出動し火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、2階建ての建物のおよそ40平方メートルと隣の建物の一部が焼けました。この火事で1階の飲食店部分から1人が救助されましたが、その場で死亡が確