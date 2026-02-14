2026年に芸能生活10周年を迎え、現在大河ドラマ「豊臣兄弟！」に前田利家の賢妻・まつ役として出演する女優の菅井友香さんの写真集『たびすがい』（撮影：田尾沙織、仕様：B5判／並製／計148ページ、税込3630円）が2026年2月14日にワニブックスよりリリースされます。【写真】写真集「たびすがい」の菅井友香さん“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあります。そんな入口からはじまった、沖縄・座間味島への旅を通し