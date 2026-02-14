人気番組「スポーツマンNo.1決定戦」の名物競技「モンスターBOX」で日本人初の23段を跳んだタレント・元体操選手の池谷直樹。当時は独特のフォームによる「高速腕立て」も話題になった。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は“あの腕立て”について池谷本人に実演と説明を求めた。【映像】 3分257回の「池谷式腕立て」脇をしめて行う「池谷式腕立て」。番組出演時は3分間に257回という驚異的なスピードを誇った。池谷