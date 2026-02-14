高市早苗首相（64）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。13日に都内の病院で手の検査を受けたとして、状態を報告した。 【写真】限界…高市氏の右手はサポーターとテーピングでガッチガチだった 関節リウマチの持病を持つ高市首相は、衆院選期間中に症状が悪化。1日に出演予定だったNHK「日曜討論」への出演を取りやめた。医務官の治療を受けながら、テーピングをして全国を回った。