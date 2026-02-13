『前田敦子写真集Beste』（講談社／2026年2月13日発売）の表紙が発表された。 【写真】『前田敦子写真集Beste』表紙を見る AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田敦子。芸能活動20周年を迎えた前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集が『前田敦子写真集Beste』（読み方：べステ）だ。 2012年以来、実に約14年ぶ