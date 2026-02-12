ネクイノが運営する、スマホでピルの相談・診察・処方まで行えるオンライン・ピル処方サービス「スマルナ（※1）」は、全国のスマルナユーザー2,118名を対象に、2026年2月2日から開始される緊急避妊薬（アフターピル）の処方箋なしでの薬局販売（OTC化）に関する意識調査を実施しました。■緊急避妊薬の複数の入手方法や選択肢が安心感に緊急避妊薬は、避妊に失敗した場合など、予期しない妊娠を防ぐ重要な選択肢です。スマルナが2