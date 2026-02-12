緊急避妊薬（アフターピル）の薬局販売、どう思う？　スマルナがユーザー2,118名に意識調査を実施

ネクイノが運営する、スマホでピルの相談・診察・処方まで行えるオンライン・ピル処方サービス「スマルナ（※1）」は、全国のスマルナユーザー2,118名を対象に、2026年2月2日から開始される緊急避妊薬（アフターピル）の処方箋なしでの薬局販売（OTC化）に関する意識調査を実施しました。

■緊急避妊薬の複数の入手方法や選択肢が安心感に

緊急避妊薬は、避妊に失敗した場合など、予期しない妊娠を防ぐ重要な選択肢です。スマルナが2023年に実施した調査（※2）では、緊急避妊薬のOTC化に「賛成」と回答した人が86.2％にのぼり、多くの当事者がアクセス改善の前進を望んでいることがわかりました。

一方、今回の調査では、OTC化について「とても安心できる」は50.7％、「安心できるが、懸念もある」は42.4％となりました。

検討段階では賛成意見が多数だったものの、販売開始を前に不安を感じる人も少なくないことが示され、安心して利用できる環境整備の重要性が改めて明らかになりました。

また、緊急避妊薬の入手にあたっては、「すぐに手に入ること」や「状況に応じて入手方法を使い分けたい」という回答が多く、複数の入手方法や選択肢が、当事者の安心感につながる様子がうかがえました。

■緊急避妊薬のOTC化について

懸念の内容について、1位は「薬局で口頭で依頼することに抵抗がある」（48.9％）、2位は「対面で薬剤師に相談しづらい／話しづらい」（40.2％）、3位は「購入時のプライバシーが十分に守られるか不安」（39.1％）となりました。

対面で購入することに対する心理的ハードルに加え、プライバシーへの配慮が安心につながる要素の一つであることがうかがえます。

また、「薬局の営業時間や立地により必要なタイミングで入手できない可能性がある」と回答した人も33.5％となり、入手のしやすさについても不安の声が一定数見られました。

■緊急避妊薬の入手時に重視すること

次に、緊急避妊薬を服用したことがある人は、入手にあたって何を重視したかを調査しました。最も重視したことは「すぐに手に入ること」（73.3％）となり、続いて「誰にも知られず入手できる（プライバシーが守られる）こと」（16％）となりました。

緊急避妊薬は72時間以内に服用することで妊娠を防止する効果（※3）がある医薬品であり、早く服用するほど効果が高いと言われています。服用経験者の回答から、必要となった場合は早急なアクセスが最も重要視されることがわかりました。

また、緊急避妊薬の服用経験者に過去の入手方法を聞いたところ、地域に関わらず病院で入手した人が最も多い一方、首都圏と比べて、首都圏以外の地域ではオンライン診療での入手割合が高い傾向が見られました。

続いて、今後緊急避妊薬が必要になった場合の入手先について尋ねたところ、「状況に応じて入手方法を使い分けたい（緊急度や時間帯、場所など）」が最多でした。OTC化によって薬局での購入という選択肢が加わることで、状況に応じた入手方法を選びやすくなることが期待されます。

■緊急避妊薬服用後の意識・行動の変化

緊急避妊薬のOTC化をめぐる議論の中では、「安易な使用を助長するのではないか」「避妊への意識が薄れるのではないか」といった慎重な意見も見られました。そこで今回は、緊急避妊薬を服用した当事者に、服用後の意識・行動の変化について尋ねています。

その結果、緊急避妊薬の服用後、「避妊についての考えが変わった」と回答した人は70.1％にのぼりました。

服用後の具体的な行動変化としては、低用量ピルの服用開始やコンドーム使用の徹底、パートナーとの話し合いの増加などが見られました。中でも「低用量ピルを服用し始めた」は55.1％と半数以上を占めました。

意識の変化については、「自分のからだは自分で守るという意識が強くなった」（64.7％）、「避妊の重要性をあらためて強く感じるようになった」（63.5％）が多く挙げられました。加えて、「予期しない妊娠がどれほど自分に大きな影響を与えるかを実感した」（51.2％）という回答も半数を超えました。

今回の調査では、緊急避妊薬を使用する状況として「コンドームが破れた／うまく装着できなかった」（43.5％）、「相手がコンドームを使用してくれなかった」（30.0％）が多く、7割以上のケースで女性自身だけでは避妊をコントロールしにくい状況が背景にあることがわかりました。予期せぬ出来事に直面し、不安の中で緊急避妊薬を選択した当事者が多いことがうかがえます。

また、服用後に避妊への意識・行動が変化したという回答が多く見られたことから、緊急避妊薬の服用は「性が乱れる」「安易な性行為につながる」ものではなく、パートナーとの関係性や避妊への意識・行動を考えるきっかけになっていることがわかりました。

■緊急避妊薬に関する実体験や意見

今回の調査で、緊急避妊薬に対する実体験や意見を広く聞いたところ、自由回答にもかかわらず314件もの声が寄せられました。一部抜粋して紹介しています。

高校生のとき、誰かに相談したり病院に行くのに躊躇してしまい、受診するのが遅くなり妊娠してしまった。金銭面やプライバシーを含め、1人で悩む時間がないような環境が整備されてほしい（30代） 相手がコンドームをつけてくれなかったとき、不安でいっぱいで眠れなかった。もうそんな思いをしたくない、自分の身体は自分で守らなければと改めて考え、低用量ピルを飲み始めるきっかけになった（20代） アフターピルの存在や服用方法を知っていたため、避妊に失敗してしまった時に落ち着いて対応することができた。そのとき、知識を持つことの大切さをとても感じた（20代） 避妊に失敗していることに気づき、その日のうちにパートナーと一緒にオンライン診療を受診した。この経験を経て性に関しての知識をお互い身につけようと思えた（20代） 緊急避妊薬が必要になった際、どうしても女性が主体となって入手する事の方が多いように感じる。責任はどちらにもあると思うので、もっと男性にも情報が浸透してほしい（40代） アフターピルの名前や概要は何となく知っているものの、身体への負担や安全性など、正確な情報は十分に広まっていないように感じる。OTC化が進むことで、正しい知識が広まり、困っている女性が一人でも多く救われることを願う（30代）

最後に、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ（SRHR：性と生殖に関する健康と権利）（※4）についての認識を聞きました。SRHRについて「聞いたこともないし意味も知らない」と回答した人は79.3％と多数でした。

一方で、「以前と比べて、性や生殖（避妊・妊娠・出産など）について考えたり調べたりする機会は増えたと感じますか？」という質問に対しては、「増えた」と回答した人が69.4％となりました。

この結果から、SRHRという言葉自体の認知はまだ高くないものの、当事者の間では性や生殖に関する健康や選択について向き合う機会が少しずつ増えてきていることがうかがえます。

OTC化により緊急避妊薬へのアクセス改善が進む今、正しい情報を得られ、安心して相談できる環境の重要性について、改めて考えていく必要がある状況だと言えるのではないでしょうか。

今回の調査を受けてスマルナは、「今後も一人ひとりが安心して正しい知識を得られる環境と自己決定できる選択肢を提供し、自分自身で人生をコントロールしていくことが当たり前になる社会の実現を目指し、情報発信を続けてまいります」とコメントしています。

（※1）スマルナについて

スマルナはオンライン診察のプラットフォームサービスです。診察は提携先医療機関が行っています。

https://smaluna.com/

※医師の判断により対面受診を促す場合は医師の指示に従ってください。

（※2）【スマルナユーザー1,319名対象、緊急避妊薬（アフターピル）に関する意識調査】緊急避妊薬のOTC化には約9割が賛成（2023年1月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000021661.html

（※3）妊娠阻止率は性行為から、24時間以内の服用で95%、72時間以内の服用で84%、120時間以内の服用で63%／Ellaone評価レポート（EMA）、緊急避妊法の適正使⽤に関する指針 （令和7年改訂版）、Lancet誌のデータをもとに記載

（※4）セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（SRHR）とは

性と生殖に関する健康と権利（SRHR：Sexual Reproductive Health & Rights）

すべての夫婦・個人が、子供の数・間隔・タイミングを自由に責任を持って決定し、そのための情報と手段を持つこと、高い水準の性や生殖に関する健康を実現するための権利

■調査概要

調査対象：スマルナユーザー2,118名（女性）

実施期間：2026/1/6〜2026/1/20

調査方法：インターネット調査

回答者年齢分布：10代（18〜19歳） 4.4％、20代 50.9％、30代 30.3％、40代以上 14.4％

出典元：スマルナ（ https://smaluna.com ）

※同調査の構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

（エボル）