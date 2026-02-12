SUPER BEAVERが、新曲「燦然」のMVを2月13日21時にプレミア公開する。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、SUPER BEAVER、back number、UVERworld……『冬季オリンピック』の舞台を熱く盛り上げるテーマソング） 同楽曲は、2月13日公開の映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌として書き下ろしたもの。作品の世界観に寄り添いながらも、聴く人それぞれの人生や想いに重なっていくメッセージが込められた一曲となって