株式会社マイナビは、全国の企業、個人を対象に実施した「花粉症と仕事に関する調査2026年」を発表した。本調査は、花粉症が転職活動や仕事に与える影響、また企業の花粉症対策の実態を把握することを目的に実施し、今回が2回目の調査となる。その内容を一部抜粋して紹介する。前回調査(2025年2月)：https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250213_92133/ 本ニュースのサマリー 転職を考えている正社