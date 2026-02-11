WOWOW連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』のジャパンプレミアが2月9日、東京都内で開催された。 登壇したのは、主演の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、松雪泰子、佐藤浩市、若松節朗監督、原作者の北方謙三だ。物語の舞台は、宋の時代。理不尽な権力に抗い、志を共にする男たちの戦いを描く。 主人公・宋江を演じた織田は、自身の役どころについて「今までやってきた役とは違い、皆の心の傷に絆創膏を貼っていくような男。マザー