サンフレッチェ広島は10日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第7節にて、マレーシアのジョホール・ダルル・タクジムと対戦。この試合、鈴木章斗の2ゴールで広島が勝利し、ACLEラウンド16進出を決めた。1点ビハインドで迎えた15分、相手チームにとあるアクシデントが起きた。DF中野就斗のロングスローのこぼれ球をMF中村草太がシュートするも相手DFがブロック。高く上がったそのボールをFW鈴木章斗がヘディ