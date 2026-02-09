サンフレッチェ広島は10日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第7節にて、マレーシアのジョホール・ダルル・タクジムと対戦。この試合、鈴木章斗の2ゴールで広島が勝利し、ACLEラウンド16進出を決めた。



1点ビハインドで迎えた15分、相手チームにとあるアクシデントが起きた。DF中野就斗のロングスローのこぼれ球をMF中村草太がシュートするも相手DFがブロック。高く上がったそのボールをFW鈴木章斗がヘディングでゴール前に送るが、これは飛び出してきたGKにパンチングされた。しかしその浮き玉をFW前田直輝がヘディングすると、ボールはGK不在のゴールへ。そこに、相手DFのホナタン・シルバがたまらずジャンプしながら手でシュートをブロック。主審は笛を吹きホナタン・シルバにレッドカードを提示。同時に広島にPKが与えられた。





このシーンを『DAZN』の公式Xがポスト。「７階から観ても一目瞭然」などと綴り、SNS上では「バレーボールやってる奴が一人いるな」「この時間帯でやるのおもろ」「これはやばい」といった声が上がっており、特に「ガーナ戦のスアレスやん」「W杯のスアレスを思い出した」といった、2010年南アフリカワールドカップ準々決勝のウルグアイ対ガーナ戦で起きた、FWルイス・スアレスのハンドを思い出すというコメントが多く見られた。なお退場したホナタン・シルバはかつてスポルティングやローマにも所属。ヘタフェやレガネスなどにも所属しており、昨年夏にジョホールに加入した。