aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ømarie claire korea¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¥Ö¥ëー¥Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥«¥ê¥Ê¡Êaespa¡Ë¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥ê¥Ê¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à»Ñ Â¾ ¢£aespa¥«¥ê¥Ê¤¬¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ç¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× 2025Ç¯11·î¤Ë¡¢CHANEL BEAUTY¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢