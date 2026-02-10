aespa¥«¥ê¥Ê¤¬¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡ß¥Ö¥ëー¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç½Õ´é¥á¥¤¥¯¡ªÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤Ç¡Ømarie claire korea¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¤ËÅÐ¾ì
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ømarie claire korea¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¥Ö¥ëー¥Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥«¥ê¥Ê¡Êaespa¡Ë¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥ê¥Ê¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à»Ñ Â¾
¢£aespa¥«¥ê¥Ê¤¬¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ç¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×
2025Ç¯11·î¤Ë¡¢CHANEL BEAUTY¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥«¥ê¥Ê¡£¡Ømarie claire korea¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥Ë¥à ¥áー¥¯¥¢¥Ã¥× ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê½Õ¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ò¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¥Ö¥ëー·Ï¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÉÕ¤±¤¿ÌÜ¸µ¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥ºー¥ë¥Ö¥ëー¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¥¯ー¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤¿¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¬¥êー¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¶Ä¸þ¤±¤«¤é¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤¹Æñ¤·¤¤¥Ýー¥º¤òÈäÏª¡£¼ó¶Ú¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥«¥ê¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÉÕ¤±¡¢ÀÄ¤¤É÷Á¥¥¬¥à¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÌÜÆ¬¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕ¤±¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë2¼ïÎà¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£