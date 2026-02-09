2026年2月8日のトーク番組「辰巳琢郎の葡萄酒浪漫」（BSテレ東）はNHKに33年勤めフリーアナウンサーとして活躍する武内陶子さんと俳優の原田大二郎さんをゲストに迎え、武内さんが選んだ南アフリカの赤ワインを飲みながら思い出話に花が咲いた。「陶子ちゃんは顔が濃いから朝には向かないな」と言われて武内さんは1991年にNHK入局、松山放送局、大阪放送局を経て「おはよう日本」で朝の顔としてニュースを届け続けた。「おはよう日