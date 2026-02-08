七柱の神々が統治する7つの国々で構成される「テイワット」を舞台に、世界の外からやってきた「旅人」が双子の兄/妹を探して旅をしつつ様々な問題や出来事に関わっていくオープンワールドRPG『原神』から、最新バージョンでストーリーが深掘りされたコロンビーナらをワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場で撮影してきました。Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。https://wonfes.jp/