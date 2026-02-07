Photo: 小暮ひさのり ルンバに、何が起きていたのか。そして何が起こるのか。ロボット掃除機の代名詞とも言える「ルンバ」。そのメーカーであるiRobot（アイロボット）が、中国系メーカーPICEA（パイシア）の傘下に入った。このニュース、ルンバを使っている人なら、少なからず心がザワっとしたはずです。・ある日突然、アプリが使えなくなったりしない？・修理とかサポート、ちゃんと続く？