有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。1月のアシスタントはデンジャラスの安田和博です。今回の放送では、小学生時代の思い出話で盛り上がった模様をお届けします。（左から）有吉弘行、安田和博◆“真逆”の金銭感覚エピソードこの日は、有吉