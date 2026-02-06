【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シャンパン メゾン「モエ・エ・シャンドン」は、メゾンの理念である、人と人との繋がりや愛、セレブレーションをコンセプトにデザインした限定商品“SHARE THE LOVE（シェア ザ ラブ）”コレクションを10月31日より全国にて販売中。 このたび同コレクションのなかから、バレンタインにぴったりなピンク色に染まったロゼシャンパン“モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル シェア