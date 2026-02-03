by Victorgrigas/Chris Albon2026Ç¯1·î15Æü¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ´²Ê»öÅµ¡ÖWikipedia¡×¤¬ÁÏÀß25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¦¥£¥­¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Îµ¡³£³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Ã´ÅöÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ü¥ó»á¤Ë¥á¡¼¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤¦µ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Chris Albon - Fondation Wikimediahttps://wikimediafoundation.org/fr/profile/chris-albon/¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÀìÌç