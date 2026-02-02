聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「ピン留め」だ。――◆――◆――英語では「pinning＝固定」と表現される戦術的なワードで、「ピン止め」としても通用している。現場レベルで使われていたところから、最近はマニアックなサッカーファンの間でも、かなり普及しているように感じられる。広くは攻撃側の選手が相手ディフェンダーのすぐそばにポジションを