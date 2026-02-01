衆院選での投票先の検討に、生成ＡＩ（人工知能）を利用する動きが広がっている。効率的に情報が得られるのがメリットだが、注意が必要なのが誤回答だ。専門家は「大切な１票の判断には、信頼できる情報源での確認が必要だ」と注意を促している。（小峰翔、浜田萌）静岡県から東京都内に単身赴任中の会社員男性（４２）は、地元選挙区の情勢や候補者の当落予想を対話型生成ＡＩ「チャットＧＰＴ」に聞いている。チャットＧＰＴ