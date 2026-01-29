Image: Apple い、いつ買えばいいのだ。そろそろM5 Pro／Maxモデルが追加されるのでは？ みたいな雰囲気のあるMacBook Pro。メモリ値上がりの出口が見えぬから、そのタイミングでアップデートしたいいや、今値段が落ち着いているM4 Pro／Max版を買うべきだみたいなMacBook Pro購入チキンレースが世界中で開催中かと思いますが、さらにジャッジの難易度を高める新たな噂が聞こえてきました。B