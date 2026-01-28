ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2026年2月4日（水）から期間限定で「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新商品4品を販売する。※文中の価格は全て税込表記【写真】期間限定商品を全て見る（4枚）「フィリーチーズステーキバーガー」は、アメリカ・フィラデルフィア発祥のサンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいをバーガーで楽しめる一品。ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で焼いた牛カ