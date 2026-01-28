「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在でユニチカが「買い予想数上昇」１位となっている。 ユニチカは大量の買い注文に値が付かずストップ高水準の５６４円でカイ気配に張り付いている。米半導体設計大手クアルコム が、ＡＩデータセンター向け半導体に注力する構えにあり、その際に半導体パッケージ基板向けハイエンドガラスクロスの在庫が払底していること