ドル円、１５２円台前半まで急落本日も突如売りが強まりトランプ発言で売り加速＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル売り・円買戻しの動きが加速しており、ドル円は１５２円台前半まで下落。ロンドン時間の序盤までは買い戻しが入り、１５４円台後半まで買い戻されていたが、本日も２３日に引き続き突如売りが強まり、戻り売りを加速させていた。 日本の財務省による実弾介入か、日銀かＮＹ連銀のレートチ