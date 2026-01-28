Samsungの次期フラッグシップモデル「Galaxy S26 Ultra」では、画面保護フィルムの必要性がなくなる可能性があるとの噂が流れています。 ↑画面保護フィルムがいらなくなる？ 著名リーカーのIce Universe氏は、SamsungがGalaxy S26 Ultraに次世代のGorilla Glassを搭載するとXに投稿。「これまで画面保護フィルムが必要だった問題が、いまやガラスそのもので直接解決される」と同氏は述べています。 Ice Universe氏による