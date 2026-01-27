来週（2026年2月2日〜2月8日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年1月26日〜2月1日｜総合運＆恋愛運TOP３『小さなことから進めていきます』｜総合運｜★★★★☆多くを求めず今あるものを大切にして、そこから未来を広げていくようにします。実際その方が、