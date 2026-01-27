【双子座】週間タロット占い《来週：2026年2月2日〜2月8日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月2日〜2月8日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『小さなことから進めていきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
多くを求めず今あるものを大切にして、そこから未来を広げていくようにします。実際その方が、進みは早いでしょう。完璧主義をめざさなければ、物事を動かしやすい時です。仕事や公の場では周囲の人達の現状が良く見えます。知っていくだけで日々が少し楽しく感じるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の自由度や楽さを優先します。心の平和を大事にして、どれだけ好きかよりどれだけ一緒に過ごしやすいかで、様々なことを選択していくでしょう。シングルの方は、自分に自信がない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が何も現状を変えたくない時です。
｜時期｜
2月5日 自分の理想を下げる ／ 2月8日 勝ち取る
｜ラッキーアイテム｜
スパイス料理
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞